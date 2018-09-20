مقتل عشرات الحوثيين في البيضاء

قتل 18 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم 3 قيادات ميدانية، وأصيب آخرون في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في مديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء .

وذكر مصدر ميداني عسكري وفقاً لـ”العربية” ، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الحوثيين التسلل باتجاه مواقع في وادي فضحة بمديرية الملاجم.

من جانب آخر، أعلنت قوات الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية في اليمن أنها دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة الحديدة، تحتوي على معدات عسكرية وأسلحة نوعية ثقيلة وأفراد من قوات الجيش و”العمالقة”.

وتتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش اليمني والميليشيات في شرق مدينة الحديدة ومواقع أخرى، وسط غارات مكثفة لطيران التحالف تستهدف مواقع وتحركات الحوثيين.

وقالت مصادر ميدانية إن الاشتباكات اندلعت قرب مصنع يماني على طريق صنعاء “كيلو 7” شرقي المدينة.

كما اندلعت اشتباكات أخرى على الكورنيش رافقتها غارات جوية مكثفة من طيران التحالف على مواقع وتحركات الميليشيات.