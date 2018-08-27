مقتل عشرات الحوثيين في غارات للتحالف

قُتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي وجرح آخرون بغارات من طائرات التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية معسكراً تدريبياً أقامه الانقلابيون حديثاً في مديرية بكيل المير شرق مديرية حرض بمحافظة حجة الحدودية.

ونقلت “العربية” عن مصادر محلية أن الطائرات دمرت المعسكر، الذي أنشأ في بلدة العَطْن بمديرية بَكِيل الميِر

وذلك بعد أن حشدت فيه الميليشيات مئات المقاتلين من محافظات عمران وحجة

وصعدة لتدريبهم وتعويض خسائرها البشرية في جبهة حيران.