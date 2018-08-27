دولية

مقتل عشرات الحوثيين في غارات للتحالف

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time14 / ذو الحجة / 1439 هـ      27 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قُتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي وجرح آخرون بغارات من طائرات التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية معسكراً تدريبياً أقامه الانقلابيون حديثاً في مديرية بكيل المير شرق مديرية حرض بمحافظة حجة الحدودية.

ونقلت “العربية” عن مصادر محلية أن الطائرات دمرت المعسكر، الذي أنشأ في بلدة العَطْن بمديرية بَكِيل الميِر

وذلك بعد أن حشدت فيه الميليشيات مئات المقاتلين من محافظات عمران وحجة

وصعدة لتدريبهم وتعويض خسائرها البشرية في جبهة حيران.

وكانت مقالات التحالف قد استهدفت معسكراً تدريبياً آخر في منطقة خولان شرق العصمة صنعاء
ودمرت كتيبة كاملة تسمى “كتيبة التدخل السريع” تابعة للحوثيين.
ibrahim

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