مقتل عشرات الحوثيين واعتراض صاروخين

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الحديدة – وكالات

أفادت مصادر عسكرية الجمعة ان قوات التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية قتلت 29 من المتمردين الحوثيين وحلفائهم في غارات شنتها على مواقعهم في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وذكرت المصادر ان نحو عشرين آخرين اصيبوا بجروح جراء الغارات التي استهدفت معسكرات للمتمردين ومخازن للسلاح وشاحنة محملة بالأسلحة في عدة مناطق من الحديدة.

من جهة ثانية اعترضت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي نحو محافظة مأرب.

ويأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات عنيفة على معسكر”48″ التابع لميليشيات المخلوع صالح في منطقة “السواد” جنوب صنعاء.

كما استهدف طيران التحالف حاجز تفتيش للانقلابيين في منطقة عبال بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى مقتل 18 متمرداً.

وفي مدينة الحديدة الساحلية، قصف موقعا للحوثيين في معسكر الدفاع الساحلي بشارع الخمسين، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

من جانبها، أفادت مصادر محلية في البيضاء بأن المقاومة الشعبية حررت موقع حيد الملح في مديرية الزاهر، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى.