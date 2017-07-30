مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

الضفة الغربية ــ رويترز

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة بيت لحم.

وقالت الوزارة في بيان “استشهاد الشاب عبد الله طقاطقة (24 عاما) عقب إطلاق جنود الاحتلال النار علية بالقرب من مفرق عتصيون جنوب بيت لحم”.

وأقر الجيش الإسرائيلي بقتل الشاب الفلسطيني وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش في تغريدة على تويتر “ركض مخرب مع سكين اتجاه قوة عسكرية في مفرق عتصيون حيث أطلق أفراد القوة النار عليه. المخرب قتل. لم تقع إصابات في صفوف القوات”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس مواجهات متفرقة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في إحصائية غير نهائية لعدد الإصابات الجمعة إنها بلغت 52 إصابة توزعت بين الرصاص الحي والمطاطي والكسور نتيجة الضرب.