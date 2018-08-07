مقتل قائد حوثي بارز ‏في ‏الدريهمي جنوب الحديدة

قتل قائد محور الساحل الغربي لمليشيات الحوثية الإنقلابية، في المعارك التي يخوضها الجيش اليمني لتحرير مركز مديرية الدريهمي من المليشيات الانقلابية.
وقالت مصادر عسكرية إن القيادي الميداني الحوثي المدعو مالك علي أحمد أبو هاجره قتل
مع سبعة من عناصر المليشيا خلال معارك تحرير الدريهمي.
من جهة أخرى تواصل قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي، عملياتها العسكرية لاستكمال تحرير مركز مديرية الدريهمي من المليشيات الحوثية المتحصنة في الأحياء الآهلة بالسكان، وأشارت مصادر عسكرية يمنية، أن تقدم قوات الجيش اليمني يأتي بعد أن تمكنت خلال الأيام الماضية من تطهير مناطق ومزارع واسعة وفرض طوق على المدينة من الاتجاهات الجنوبية والغربية والشمالية.