مقتل قائد حوثي بارز ‏في ‏الدريهمي جنوب الحديدة

قتل قائد محور الساحل الغربي لمليشيات ‏الحوثية ‏الإنقلابية، في المعارك التي يخوضها ‏الجيش ‏اليمني لتحرير مركز مديرية الدريهمي من المليشيات الانقلابية.‏

وقالت مصادر عسكرية إن القيادي الميداني ‏الحوثي ‏المدعو مالك علي أحمد أبو هاجره قتل

مع ‏سبعة من عناصر المليشيا خلال معارك ‏تحرير ‏الدريهمي.‏

من جهة أخرى تواصل قوات الجيش اليمني، مسنودة ‏بالتحالف العربي، عملياتها العسكرية ‏لاستكمال تحرير ‏مركز مديرية الدريهمي من ‏المليشيات الحوثية ‏المتحصنة في الأحياء الآهلة ‏بالسكان، وأشارت مصادر عسكرية يمنية، أن تقدم قوات الجيش ‏اليمني يأتي بعد أن تمكنت خلال الأيام الماضية ‏من ‏تطهير مناطق ومزارع واسعة وفرض طوق ‏على ‏المدينة من الاتجاهات الجنوبية والغربية ‏والشمالية.‏