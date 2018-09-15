مقتل قيادييْن بارزيْن من مليشيا الحوثي قرب صعدة

قتل قياديان ميدانيان بارزان من مليشيا الحوثي الإيرانية في مواجهات مع قوات دعم الشرعية في “مران” جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للمتمردين في اليمن، اليوم السبت.

ووفق “سكاي نيوز عربية”، قالت مصادر عسكرية: القياديان الحوثيان أحمد علا الله الرضاعي، وأحمد الغزي، لقيا مصرعهما

مع عدد من مرافقيهما، خلال مواجهات مع أفراد الجيش الوطني في منطقة الجميم في مران بمديرية حيدان في صعدة.

وأضافت: مواجهات الأيام الماضية في منطقة مران أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 50 مسلحاً من الحوثيين.

وتواصل قوات الجيش، مدعومة بقوات التحالف، تقدمها في منطقة مران، مسقط رأس زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.