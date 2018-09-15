دولية

مقتل قيادييْن بارزيْن من مليشيا الحوثي قرب صعدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / محرم / 1440 هـ      15 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قتل قياديان ميدانيان بارزان من مليشيا الحوثي الإيرانية في مواجهات مع قوات دعم الشرعية في “مران” جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للمتمردين في اليمن، اليوم السبت.

ووفق “سكاي نيوز عربية”، قالت مصادر عسكرية: القياديان الحوثيان أحمد علا الله الرضاعي، وأحمد الغزي، لقيا مصرعهما

مع عدد من مرافقيهما، خلال مواجهات مع أفراد الجيش الوطني في منطقة الجميم في مران بمديرية حيدان في صعدة.

وأضافت: مواجهات الأيام الماضية في منطقة مران أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 50 مسلحاً من الحوثيين.

وتواصل قوات الجيش، مدعومة بقوات التحالف، تقدمها في منطقة مران، مسقط رأس زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.

ibrahim

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