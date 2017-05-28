مقتل قيادي إيراني غرب الموصل

شارك عبر واتساب

الموصل – وكالات

قتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني، السبت، جراء المواجهات بين ميليشيات الحشد الشعبي وتنظيم داعش بقضاء البعاج غرب الموصل.

وأكدت مصادر أن الجنرال في الحرس الثوري، شعبان نصيري، قد قتل أثناء عملية عسكرية قامت بها ميليشيات الحشد الشعبي لتحرير قضاء البعاج أقصى غرب الموصل.

ويعد نصيري أحد القياديين البارزين في الحرس الثوري، والذي ساهم في تأسيس ميليشيات منظمة بدر العراقية، التي تنتمي لميليشيات الحشد والتي حاربت مع ايران ضد نظام صدام حسين في ثمانينات القرن الماضي.كما نعت ميليشيات الحشد الشعبي نصيري.

وفي الموصل أيضا أفاد بيان عسكري بأن القوات العراقية بدأت عملية لانتزاع السيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش الارهابي بمدينة الموصل.

وأسقطت القوات الجوية العراقية منشورات لحث سكان المنطقة على الخروج منها مما أثار مخاوف منظمات إنسانية على سلامة المدنيين هناك. ويغطي الجيب في الأساس وسط المدينة القديمة وثلاث مناطق مجاورة تطل على الضفة الغربية لنهر دجلة.