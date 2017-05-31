مقتل مدير مدارس المملكة ومعلم شمال الرياض

باشرت الجهات الأمنية في الرياض اليوم الأربعاء حادثة قتل بإحدى المدارس الخاصة شمال العاصمة راح ضحيتها مدير المدرسة ومعلم سعودي وأصيب عامل ارتكبها معلم مفصول من جنسية عربية.
وهرعت الأجهزة الأمنية، إلى الموقع لمباشرة الحادث، وسط تضارب معلومات حول هوية الجاني، ودوافع الجريمة، وأكدت مصادر أن الجاني معلم كان يعمل في المدرسة، وتم إنهاء التعاقده معه، وأن دوافع الجريمة خلافات مادية. ومن المنتظر أن تصدر شرطة الرياض بياناً رسمياً يكشف ملابسات الحادثة.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مع الحادثة عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #مدارس_المملكة استنكروا من خلاله تلك الجريمة البشعة في هذا الشهر الفضيل