مقتل مواطن على يد مقيم في جدة

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جدة ــ البلاد

عثرت شعبة التحريات والبحث الجنائي بجدة على مواطن مقتولاً ومدفونًا داخل استراحته.

وتعود تفاصيل الحادثة؛ بحسب الناطق الإعلامي باسم شرطة مكة المكرمة، العقيد عاطي بن عطية القرشي، أن مركز النزلتين بشرطة محافظة جدة، تلقى بلاغ مواطن يدعي تغيب شقيقه، البالغ من العمر 44 سنة،

وقال القرشي: إن الشرطة قامت بتشكيل فريق عمل من الضبط الجنائي والبحث الجنائي؛ نظرًا للغموض وراء اختفائه، حيث تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من فك غموض تلك الحادثة.

حيث أشارت التحريات الجنائية إلى وجود خلاف سابق للمتغيب مع شخص من جنسية عربية، تم ضبطه ومواجهته بما توفر لديهم من معلومات، لكونه عمد إلى إخفاء جريمته، حيث أقر بإطلاق النار على صدر المتغيب من مسدس

مما أدى إلى وفاته، وقام بعد ذلك بدفنه داخل استراحته، وأرشد عن موقع الجثة حيث تم استخراجها من قبل الجهات المختصة، وحفظت بثلاجة المستشفى؛ لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها.