مقتل نائب رئيس الأركان اليمني في مواجهات بالمخا

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قالت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأربعاء، إن اللواء أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني، قتل في معارك مع الحوثيين والقوات الموالية لهم في مدينة المخا الساحلية جنوب غربي اليمن.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن اليافعي قُتل وعدد من مرافقيه في معارك عنيفة

مع مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح في أطراف مدينة المخا.

يشار إلى أن قوات الجيش اليمني كانت قد أعلنت خلال الفترة الماضية تحرير ميناء المخا الاستراتيجي القريب

من “باب المندب” بالكامل، إلى جانب تحرير عدد من المواقع شرقي مدينة المخا

في حين لا تزال المعارك مستمرة لاستكمال السيطرة على المدينة.

وكان موقع “عدن الغد” نقل عن مصدر عسكري القول إن اليافعي تعرض لهجوم بصاروخ حراري

أطلقه الحوثيون خلال معارك معها بأطراف مدينة المخا.