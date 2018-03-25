مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك عنيفة مع الجيش اليمني

تمكنت قوات الجيش اليمني ، اليوم الأحد، من تحرير سوق الشريجة الواقع بين محافظتي تعز ولحج، بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وقال مصدر عسكري يمني للمركز الإعلامي للقوات المسلحة “إن قوات الجيش اليمني تمكنت اليوم من تحرير سوق

منطقة الشريجة، بالإضافة إلى استعادة السلسلة الجبلية الفاصلة بين منطقتي كرش والشريجة

بعد معارك عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات وعدد من الأسرى”.

وأضاف المصدر”إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات مواقع متفرقة وآليات قتالية للميليشيا الانقلابية بذات المنطقة،

وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا”.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وسط انهيار واسع في صفوف الميليشيا

حيث قامت بتدمير الجسور الواقعة شمال منطقة الشريجة أثناء فرارها، في محاولة منها لإعاقة تقدم قوات الجيش باتجاه مدينة الراهدة.

وتبعد مدينة الراهدة “الواقعة جنوب شرقي تعز” عن منطقة الشريجة بنحو 25 كيلومترا، وتتخذها ميليشيا الحوثي الانقلابية كقاعدة عسكرية لإمداد عناصرها في عدة جبهات جنوب وشرق تعز.