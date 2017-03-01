مقتل وإصابة 11 شخصاً في حوادث أمنية متفرقة بالعراق

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لقي شخصان عراقيان مصرعهما، وأُصيب تسعة آخرون بجروح، في انفجار ثلاث عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد اليوم.

وأفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع الأغنام بمنطقة شط التاجي شمالي بغداد.

مما أدى إلى مقتل شخص واحد, وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

كما أدى حادث مماثل قرب سوق شعبية بمنطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، إلى مقتل شخص واحد.

وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، فيما أسفر انفجار ثالث قرب حي صناعي بمنطقة المعامل شرق بغداد، عن جرح شخصين.