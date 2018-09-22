مقتل وإصابة 14 من مليشيا الحوثي ‏غرب محافظة ‏مأرب

قتل وأصيب 14 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع الجيش اليمني غرب محافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري يمني ” إن قوات من الجيش خاضت اشتباكات مع مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية
في جبهة صرواح غربي مأرب أسفرت عن مقتل 8 من عناصر المليشيا وإصابة 6 آخرين”.
وأوضح المصدر، في تصريح لموقع / سبتمبرنت / الحكومي اليمني، أن المواجهات دارت بين الجانبين عقب عملية تسلل لمليشيا الحوثي إلى مواقع تقع تحت سيطرة الجيش الوطني في صرواح.
وفي السياق، شنّ الجيش اليمني، قصفاً مدفعياً استهدف تعزيزات وتجمعات متفرقة للمليشيات بذات الجبهة صرواح وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الانقلابين.