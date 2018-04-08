مقتل وإصابة 34 فى حادث دهس بألمانيا

برلين ــ فرانس برس

أعلنت السلطات الألمانية مقتل أربعة أشخاص، وإصابة 20 آخرين في حادث دهس، وقع أمس السبت في مدينة مونستر شمال غربي البلاد. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية: إن حصيلة القتلى تتضمن السائق الذي أعلنت الشرطة المحلية في وقت سابق أنه “قتل نفسه بالرصاص”.

ونقلت لوكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة: إن “السائق قتل نفسه بإطلاق رصاصة”، مضيفا أن أربعة أشخاص قتلوا، فيما أصيب نحو 30 بجروح. وأوضحت الشرطة، أنها لا تنظر في احتمال وجود مشتبه فيه آخر، مشيرة إلى أن الخطر قد زال.

وتحدثت وسائل الإعلام الألمانية عن أن الحادث، اعتداء إرهابي.