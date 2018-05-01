مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء عاصفة ثلجية في جبال الألب

قتل أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون جراء عاصفة ثلجية غير متوقعة تصاحبها رياح عاتية في جبال الألب السويسرية.

وذكرت شرطة إقليم فاليه جنوب غربي سويسرا أن 14 متجولاً من فرنسا وألمانيا وإيطاليا حوصروا في منطقة بين دي أرولا، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص توفوا في المستشفى، في حين قتل آخر من جراء السقوط على ما يبدو، فيما تم نقل خمسة آخرين إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأعلنت الشرطة أن المتسلقين كانوا يحاولون الوصول إلى كوخ فينياتس لهواة المشي على ارتفاع 3157 مترًا في جبال الألب.

وأوضح المتحدث باسم شرطة فاليه ماركوس ريدر أن المتسلقين أخذوا على حين غرة حيث واجهوا الرياح العاتية والثلوج والبرد القارس واضطروا لقضاء الليل في العراء.

ونشرت السلطات سبع مروحيات في إطار جهود الإنقاذ.