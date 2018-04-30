مقتل 11 طفلًا في تفجير انتحاري استهدف موكبًا لحلف الأطلسي في قندهار

قُتل 11 طفلًا على الأقل تجمعوا حول موكب لحلف شمال الأطلسي اليوم، قرب مطار قندهار في جنوب أفغانستان في تفجير انتحاري استهدف جنودًا رومانيين .

وأشار المتحدث باسم حاكم ولاية قندهار عزيز أحمد عزيزي في تصريح له ، إلى إصابة 16 شخصًا آخرين بجروح بينهم خمسة جنود رومانيين من حلف شمال الأطلسي وشرطيان أفغانيان .

وذكر عزيزي أن الوحدة الرومانية العاملة ضمن عملية “الدعم الحازم” تتولى أمن مطار قندهار .

وقال “كان الموكب في قرية عبدالله قرب المطار، عندما فجّر انتحاري نفسه قرب الآليات التي تجمع حولها عدد كبير من الأطفال “.

ولم تتبنّ أي جهة هذا الاعتداء حتى الآن .