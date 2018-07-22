مقتل 119 حوثياً وأسر 17 في صعدة وحجة

أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العقيد تركي المالكي، مقتل 119 حوثيًّا ، وأَسْر 17 من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة صعدة وحجة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأكد المالكي تقدُّم الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف في جبهات محافظة صعدة و حجة كافة.

وأضاف بأن الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف يتقدم باتجاه باقم في صعدة وعاهم في حجة.

بدوره أكد العميد ياسر الحارثي، قائد “اللواء 102 خاصة” في الجيش اليمني أن “الجيش يطوق مركز مديرية باقم

من جميع المحاور، ولم يتبقَ لنهاية “عملية الثقب” التي انطلقت الأسبوع الماضي سوى القليل”.