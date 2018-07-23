مقتل 119 وأسر 17 حوثيا بصعدة.. والميليشيات تصادر مساعدات الحديدة

عدن ــ وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، مقتل 119 حوثيا، وأَسر 17 من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة صعدة وحجة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقال التحالف في بيان إن الجيش الوطني اليمني يتقدم بدعم من التحالف في جميع جبهات محافظة صعدة وحجة.

وأضاف أن الجيش اليمني -بدعم من التحالف العربي – يتقدم باتجاه باقم في صعدة وعاهم في حجة.

بينما واصلت قوات الجيش اليمني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، توغلها في معاقل الانقلابيين بصعدة وتضييق الخناق على مليشيا الحوثي الإيرانية بمركز مديرية باقم، بينما حققت تقدماً جديداً بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني باتت على مقربة 2 كيلومتر من مركز مديرية باقم.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية، عن العميد ياسر الحارثي، قائد اللواء 102 قوات خاصة، أن الجيش الوطني بات يطوق مركز مديرية باقم من جميع المحاور.

في غضون ذلك أفادت مصادر محلية بأن طائرات تحالف دعم الشرعية دمرت مركزا للقيادة والاتصال تابعا لميليشيات الحوثي في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر أن الطائرات استهدفت بأربع غارات صباح امس “الأحد” مركزا قياديا للميليشيات في المعهد التقني بمنطقة عمد بمديرية عنس شرق مدينة ذمار ما أدى إلى تدمير المركز ومقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات.

وفي جبهة الساحل الغربي، أفادت مصادر محلية بأن ميليشيات الحوثي اقتحمت منازل المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة واستولت على مساعدات إغاثية قدمها تحالف دعم الشرعية للسكان في مناطق التماس.

وقامت قوات التحالف بإنزال جوي لمواد إغاثة غذائية ودوائية للسكان في مناطق الاشتباك بقرى قضبة ودخان وكدف مراد وبيوت الحرابية في مديرية الدريهمي، إلا أن الانقلابيين اقتحموا منازل المواطنين وصادروا المساعدات الإغاثية منهم.

وكان الجيش الوطني اليمني، وبإسناد جوي من طائرات التحالف، قد صد امس الأول محاولات تسلل وهجمات متكررة للميليشيات على مواقع الجيش في مركز مديرية الحديدة في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة، وألحق خسائر بشرية ومادية كبيرة بصفوف الحوثيين.

كما تمكنت قوات الجيش من كسر هجومين للميليشيات: الأول في جبهة الدريهمي حاولت من خلاله قطع الخط الساحلي الرابط بين مدينتي المخا والحديدة في منطقة النخيلة، والثاني كان يستهدف مركز مديرية التحيتا، لكن تم إفشاله بعد مواجهات عنيفة استمرت أكثر من 10 ساعات، واستخدمت فيها مختلف الأسلحة، وشاركت فيها مروحيات الأباتشي التابعة لقوات التحالف، وفق مصادر عسكرية ميدانية.

كذلك شنت طائرات التحالف غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في مناطق الكيلو 16 شرق مدينة الحديدة.