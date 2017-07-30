مقتل 12 إثر مواجهات بين الشرطة ومهربي مخدرات بالفلبين

قتل 12 شخصاً، من بينهم عمدة مدينة فلبينية، خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر الشرطة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ، في إطار سلسلة من المداهمات ضد مهربي المخدرات جنوب البلاد.

وقال مدير الشرطة الإقليمية تيموتو باكليب، إن رجال الأمن اعتقلوا نائبة عمدة مدينة أوزاميز جنوب مانيلا، خلال المداهمات.

وأضاف أنهم أصدروا أمراً بتفتيش ممتلكات عمدة مدينة أوزاميز رينالدو باروجينوج سينيور

وابنته نائبة العمدة نوفا باروجينوج، وثلاثة آخرين من أفراد الأسرة في ادعاءات قيامهم بالتجارة في المخدرات

وتابع: “قوبل رجال الشرطة بوابل من الرصاص من عناصر حراسهم؛ مما دفع الشرطة إلى الرد عليهم”.

وقُتل أثناء تبادل إطلاق النار، زوجة باروجينوج، وهي عضو في مجلس المقاطعة، وكانت أيضاً من أقربائه، كما قُتل أربعة من مساعديه الأمنيين، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة هوية الأشخاص الآخرين الذين قُتلوا.

وتعهد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتى، الأسبوع الماضي، بمواصلة حملته الأمنية ضد تجارة المخدرات، مؤكداً أنها لن تهدأ.