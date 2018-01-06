مقتل 13 شخصًا في عاصفة ثلجية شرق الصين

لقي 13 شخصًا حتفهم جراء عاصفة ثلجية قوية ضربت مقاطعة أنهوي شرق الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن حكومة المقاطعة، أن العاصفة الثلجية استمرت في الهطول

على مدى الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن هذه العاصفة هي الأسوأ منذ عام 2008 .

وأضافت، أن العواصف الثلجية التي عرفتها المنطقة خلال السنوات العشرة الماضية تسببت

في خسائر اقتصادية مباشرة تصل إلى 1,26 مليار يوان (190 مليون دولار أمريكي)

فضلا خسائر في الفلاحة بلغت قيمتها 790 مليون يوان (122 مليون دولار أمريكي).

وكانت اللجنة الصينية للحد من الكوارث أعلنت أن تسع مدن بينهم خفي حاضرة مقاطعة أنهوي شرق الصين، تعيش حالة طوارئ جراء الثلوج.

وذكرت اللجنة أن تساقط الثلوج الكثيفة وهبوب عواصف ثلجية ألحقا الضرر بالمنازل والزراعة

ومنشآت الطاقة في مقاطعات شنشى وخنان وهوبى وأنهوى وجيانغسو

مشيرة إلى انهيار ما يقرب من 200 منزل، وتضرر 400 منزل آخر.

وحذر المرصد الصيني للأرصاد الجوية من العواصف الثلجية بالرفع من حالة التأهب إلى ثاني أعلى مستوى (اللون البرتقالي)

من نظام التحذير الصيني المؤلف من أربعة ألوان هي الأحمر للطقس الأكثر قسوة، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.