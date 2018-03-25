مقتل 14 حوثياً وإصابة 17 في هجمات للجيش اليمني

هاجمت قوات من الجيش الوطني ، عناصر من الميليشيا الحوثية الانقلابية في المناطق الواقعة بين مديريتي ناطع والملاجم، وتركزت في منطقة فضحة وغرب جبلي الظهر والقرحا، وقتلت وأصابت منهم أكثر من 30 عنصراً.
وأوضح المصدر في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع اليمنية على الإنترنت «26 سبتمبر»، أن الهجوم أسفر عن مقتل
ما لا يقل عن 14 عنصراً في صفوف الميليشيا الحوثية، وإصابة 17 آخرين.
وأضاف أن معارك أخرى دارت بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي الانقلابية في جبل ملح ومناطق حنكة، ونظرة، والجماجم، والحيد، وآل حميقان بمديرية الزاهر.
وفي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، لقي 13 من عناصر الميليشيا الحوثية مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين
إثر تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني اليمني، والميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز.
وكما ذكرت مصادر ميدانية، فإن أكثر من 20 عنصرًا من الميليشيا الحوثية بينهم قياديون ميدانيون، قتلوا بغارات جوية ناجحة
لمقاتلات التحالف العربي لأهداف عسكرية، استهدفت تجمعات لها في منطقة الجربوب بمنطقة الراهدة جنوب تعز.