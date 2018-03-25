مقتل 14 حوثياً وإصابة 17 في هجمات للجيش اليمني

هاجمت قوات من الجيش الوطني ، عناصر من الميليشيا الحوثية الانقلابية في المناطق الواقعة بين مديريتي ‏ناطع والملاجم، وتركزت في منطقة فضحة وغرب جبلي الظهر والقرحا، وقتلت وأصابت منهم أكثر من 30 عنصراً.

وأوضح المصدر في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع اليمنية على الإنترنت «26 سبتمبر»، ‏أن الهجوم أسفر عن مقتل

ما لا يقل عن 14 عنصراً في صفوف الميليشيا الحوثية، ‏وإصابة 17 آخرين.‏

وأضاف أن معارك أخرى دارت بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي الانقلابية في جبل ملح ومناطق ‏حنكة، ونظرة، والجماجم، والحيد، وآل حميقان بمديرية الزاهر.‏

وفي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، لقي 13 من عناصر الميليشيا الحوثية مصرعهم ‏وأصيب أكثر من 20 آخرين

إثر تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني اليمني، والميليشيا ‏الحوثية المدعومة من إيران، في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز.‏

وكما ذكرت مصادر ميدانية، فإن أكثر من 20 عنصرًا من الميليشيا الحوثية بينهم قياديون ميدانيون، قتلوا بغارات جوية ناجحة

لمقاتلات ‏التحالف العربي لأهداف عسكرية، استهدفت تجمعات لها في منطقة الجربوب بمنطقة الراهدة جنوب تعز.