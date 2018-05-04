مقتل 14 شخصًا بسبب انهيار أرضي في منجم لليشم في ميانمار

لقي 14 شخصًا حتفهم عندما انهار منجم لليشم في ولاية “كاشين” شمال ميانمار ، الجمعة.

ونقلت وسائل إعلامية عن اتحاد عمالي محلي وبرلماني قولهما، إن الانهيار الأرضي بقرية “واي كار” ببلدة “هباكانت”، وقع في وقت مبكر صباح اليوم، مما أسفر عن وفاة 12 شخصًا على الفور ووفاة اثنين آخرين، نقلا إلى المستشفى لاحقًا.

وطبقا لمنظمة “جلوبال ويتنس” غير الحكومية ومقرها بريطانيا، بلغ حجم صناعة اليشم، التي يكتنفها الغموض في ميانمار نحو 31 مليار دولار في عام 2014. وعلى الرغم من تعهدات الزعيمة المدنية، أون سان سوتشي بتطهير الصناعة، عندما تولت السلطة في عام 2016، مازالت مناجم “اليشم” في بلدة “هباكانت”، غير الخاضعة للوائح، سريعة التأثر بالانهيارات الارضية المميتة. وغالبًا ما تتكدس نفايات التعدين لارتفاع مئات الاقدام، مما يجعل المنقبون يبحثون وسط أكوام النفايات عن اليشم، الذي تم التخلص منه.