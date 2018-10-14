دولية

مقتل 17 جندياً أفغانياً بهجوم لطالبان

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time2 / صفر / 1440 هـ      14 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قتل ما لا يقل عن 17 جنديًا أفغانيًا جراء هجوم شنه مسلحون من طالبان على نقطة أمنية صغيرة بإقليم فراه غرب البلاد.

وقال عضو مجلس إقليم فراه، محمود نعيمي شاه، إن الهجوم على النقطة الواقعة بمنطقة (بوشت رود) أسفر عن إصابة ما لا يقل عن خمسة أفراد، فضلا عن قيام المسلحين باختطاف 12 آخرين.

ووصف نعيمي الوضع بأنه “مأساوي جدًا”، مضيفًا أن خمسة من الجنود تمكنوا من النجاة بأنفسهم بعدما تظاهروا بأنهم من القتلى. وكثف مسلحو طالبان من هجماتهم على قوات الأمن والمنشآت الحكومية الأفغانية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان ما لا يقل عن 13 من قوات الأمن الأفغانية لقوا حتفهم الاثنين الماضي، في هجوم شنه مسلحون من طالبان بإقليم جوزجان شمال البلاد.

ibrahim

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