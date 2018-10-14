مقتل 17 جندياً أفغانياً بهجوم لطالبان

قتل ما لا يقل عن 17 جنديًا أفغانيًا جراء هجوم شنه مسلحون من طالبان على نقطة أمنية صغيرة بإقليم فراه غرب البلاد.

وقال عضو مجلس إقليم فراه، محمود نعيمي شاه، إن الهجوم على النقطة الواقعة بمنطقة (بوشت رود) أسفر عن إصابة ما لا يقل عن خمسة أفراد، فضلا عن قيام المسلحين باختطاف 12 آخرين.

ووصف نعيمي الوضع بأنه “مأساوي جدًا”، مضيفًا أن خمسة من الجنود تمكنوا من النجاة بأنفسهم بعدما تظاهروا بأنهم من القتلى. وكثف مسلحو طالبان من هجماتهم على قوات الأمن والمنشآت الحكومية الأفغانية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان ما لا يقل عن 13 من قوات الأمن الأفغانية لقوا حتفهم الاثنين الماضي، في هجوم شنه مسلحون من طالبان بإقليم جوزجان شمال البلاد.