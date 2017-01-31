مقتل 18 من القاعدة وكوماندوز أمريكي في اليمن

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عواصم- وكالات

قتل أحد أفراد قوات المشاة الأمريكية “الكوماندوز” وأصيب ثلاثة آخرون خلال هجوم على ما وصف بمقر لتنظيم القاعدة في اليمن كما قتل 18 شخصا على الأقل يشتبه في أنهم ينتمون إلى التنظيم وثمانية مدنيين في الهجوم الذي أعقب غارات شنتها طائرات دون طيار جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب مصادر قبلية يمنية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مسؤول في محافظة البيضاء قوله إن سبعة نساء وثلاثة أطفال على الأقل كانوا بين القتلى في الهجوم على مدينة يكلا.

وقال الجيش الامريكي في بيان إن 14 من عناصر القاعدة قتلوا في الغارة التي “تمكنت من جمع معلومات من الموقع من شأنها أن تلقي الضوء على ملامح خطط إرهابية مستقبلية محتملة”.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول بالجيش الأمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب أعطى الإذن بذلك الهجوم.

وأفادت مصادر قبلية بأن طائرات هليكوبتر تحمل عناصر من الكوماندوز هبطت في المنطقة عقب الغارة الجوية التي استهدفت عددا من المنازل بالمدينة.

وتفيد الأنباء بأن إحدى الطائرات التي كانت تحمل على متنها عناصر الكوماندوز “هبطت اضطراريا بشكل حاد” ما أسفر عن اصابة عدد من الجنود الأمريكيين.

ويعد الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدف إرهابيون في اليمن منذ تقلد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه في 20 يناير.

ويقول محللون إن الهجوم يلقي الضوء على اصرار ترامب على اتخاذ خطوات أكثر عنفا تجاه الجماعات الإرهابية.

وأفادت مصادر قبلية بأن الغارات استهدفت ثلاثة منازل يعتقد أنها لقياديين في تنظيم القاعدة.وأضافت أن مسجدا ومركزا طبيا في المنطقة أضرم فيهما النيران.