مقتل 19 مسلحاً من طالبان في قصف جوي جنوب أفغانستان

قتل 19 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان خلال قصف جوي نفذته قوات أمريكية بإقليم هلمند جنوب أفغانستان ، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء ، السبت.

وذكر مسؤولون محليون أن القصف الأخير، تم تنفيذه على مخابيء لطالبان قرب منطقة نهر سيراج

وأضاف المسؤولون أنه تم تدمير عدد من الأسلحة التي تخص المسلحون.

وأكد المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية في بيان، وقوع القصف الجوي وحصيلة القتلى في صفوف طالبان.

وتشن القوات الأمريكية والأفغانية هجمات ضد مسلحي حركة طالبان تقوم بتنفيذ هجمات في البلاد منذ إطلاق هجوم الربيع.