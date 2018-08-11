دولية

مقتل 19 مسلحاً من طالبان في قصف جوي جنوب أفغانستان

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time28 / ذو القعدة / 1439 هـ      11 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قتل 19 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان خلال قصف جوي نفذته قوات أمريكية بإقليم هلمند جنوب أفغانستان ، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء ، السبت.

وذكر مسؤولون محليون أن القصف الأخير، تم تنفيذه على مخابيء لطالبان قرب منطقة نهر سيراج

وأضاف المسؤولون أنه تم تدمير عدد من الأسلحة التي تخص المسلحون.

وأكد المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية في بيان، وقوع القصف الجوي وحصيلة القتلى في صفوف طالبان.

وتشن القوات الأمريكية والأفغانية هجمات ضد مسلحي حركة طالبان تقوم بتنفيذ هجمات في البلاد منذ إطلاق هجوم الربيع.

ibrahim

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