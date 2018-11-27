مقتل 22 شرطيا أفغانيا في كمين لطالبان

كابول ــ رويترز

قتل ما لا يقل عن 22 شرطيا في كمين نصبه مسلحو حركة طالبان، استهدف قافلة لقوات الأمن غربي أفغانستان. ونصب مسلحو طالبان كمينا لقافلة لقوات الأمن في منطقة لاش جوين في فراه، وهو إقليم ناءٍ منخفض الكثافة السكانية على الحدود مع إيران، حيث تسيطر الحركة على أجزاء كبيرة من المناطق الريفية.

وأكد المتحدث باسم الشرطة محب الله محب، وقوع الكمين، لكنه لم يقدم تفاصيل، وفي هذه الأثناء، ذكر متحدث في مستشفى بالإقليم أن 22 جثة وصلت بعد الهجوم.

ولا تفصح السلطات الأفغانية عن الأرقام بالتفصيل، لكن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أكد مؤخرا أن عدد القتلى يبلغ 500 شهريا، وهو ما يرى المسؤولون في كابول أنه أقل من الخسائر الحقيقية.