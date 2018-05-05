مقتل 22 مسلحا فى غارات جوية بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الافغانية، أن 22 مسلحًا على الأقل، من بينهم ثلاثة من القادة الرئيسيين في طالبان، قتلوا في عمليات عسكرية، نفذتها قوات حكومية في أقاليم مختلفة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، طبقًا لما ذكرته قناة “تولو.نيوز” التلفزيونية الافغانية اليوم.

وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ 16 غارة جوية في مناطق مختلفة لاستهداف مخابئ المتمردين.

وتابعت، أن 20 مسلحًا على الاقل أصيبوا في العمليات العسكرية. وتم تنفيذ العمليات في أقاليم ننجارهار ولغمان وكابيسا وخوست ولوجار وباكتيا وقندهار وزابول وبادغيس وبلخ وفارياب وباداخشان وقندوز وهلمند، وفقًا لما ذكرته الوزارة في بيان.

وأضافت أن الغارات الجوية استهدفت مخابئ المتمردين ودمرت مركبات ومخابئ أسلحة، تخص المسلحون. ولم تكشف وزارة الدفاع عن المزيد من التفاصيل بشأن العمليات العسكرية.

وكانت طالبان قد أعلنت الشهر الماضي بدء “هجوم الربيع” السنوي، حيث تكثف من عملياتها المسلحة في ذلك التوقيت من كل عام تقريبًا.