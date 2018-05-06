دولية

مقتل 23 عاملاً إثر انهيار منجمين للفحم في باكستان

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time20 / شعبان / 1439 هـ       6 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

لقي 23 عاملاً حتفهم وأصيب آخرون بجروح إثر انهيار منجمين للفحم الحجري في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت السلطات الباكستانية اليوم، أن الحادث الأول نجم عن انفجار لغاز الميثان في منجم بالقرب من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان في وقت متأخر من الليلة الماضية وتسبب في انهيار جزء من المنجم ونتج عنه مقتل 16 عاملاً وإصابة 9 آخرين.

وأضافت أن الحادث الثاني وقع في منجم مجاور ونجم أيضًا عن انفجار للغاز وأدى إلى مصرع سبعة أشخاص.

وقال مدير إدارة منطقة كويتا جاويد أنور شاهيواني، إن فرق الإغاثة قامت بانتشال جثث القتلى ونقل المصابين إلى المستشفى.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *