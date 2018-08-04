مقتل 23 عنصرًا حوثياً وأسر ‏اثنين آخرين في الجوف اليمنية

لقي 23 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأصيب العشرات من عناصرها في معارك مع قوات الجيش الوطني اليمني بمديرية المصلوب غربي محافظة الجوف.
وقال مصدر ميداني يمني، إن مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم بين الجانبين عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل إلى مواقع خسرتها خلال اليومين الماضيين في منطقتي الغرفة والهيجة بمديرية المصلوب.
وأكد المصدر، وفقا لما أورده، موقع 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش تمكنت من إفشال محاولة الميليشيا، وأجبرت عناصرها المتسللة على التراجع والفرار بعد ان كبدتها 23 قتيلا في صفوفها ، فيما تمكن الجيش من أسر عنصرين من مقاتليها.