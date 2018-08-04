مقتل 23 عنصرًا حوثياً وأسر ‏اثنين آخرين في الجوف اليمنية

لقي 23 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏مصرعهم، وأصيب العشرات من عناصرها في معارك ‏مع قوات الجيش الوطني اليمني بمديرية المصلوب غربي ‏محافظة الجوف.‏

وقال مصدر ميداني يمني، إن مواجهات عنيفة اندلعت ‏فجر اليوم بين الجانبين عقب محاولة عناصر ‏من الميليشيا التسلل إلى مواقع خسرتها خلال اليومين ‏الماضيين في منطقتي الغرفة والهيجة بمديرية ‏المصلوب.‏

وأكد المصدر، وفقا لما أورده، موقع 26 سبتمبر/ ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش تمكنت ‏من إفشال محاولة الميليشيا، وأجبرت عناصرها المتسللة ‏على التراجع والفرار بعد ان كبدتها 23 قتيلا ‏في صفوفها ، فيما تمكن الجيش من أسر ‏عنصرين من مقاتليها.‏