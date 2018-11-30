دولية

مقتل 23 مدنيًا على الأقل بقصف أميركي في أفغانستان

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time20 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      30 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت الأمم المتحدة أن 23 مدنيًا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال قتلوا الثلاثاء الماضي في قصف للجيش الأميركي خلال عملية ضد حركة طالبان في ولاية هلمند جنوب أفغانستان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في تقرير، إن ثلاثة مدنيين أيضًا جرحوا عندما “شن القوات العسكرية الدولية ضربة جوية بعد مواجهات على الأرض مع مقاتلي طالبان”.

وأوضحت البعثة أن “الملاحظات الأولى تشير إلى أن أغلبية الضحايا هم من النساء والأطفال”، مذكرة كل أطراف النزاع “بواجباتهم في حماية المدنيين”. وكان مسؤولون محليون تحدثوا من قبل عن “مقتل عدد من أفراد عائلة واحدة”.

وأشار أحدهم إلى “مقتل 18 مدنيًا على الأقل”، لكن تعذر تأكيد هذا الرقم. وأكدت بعثة حلف شمال الأطلسي أنها فتحت تحقيقًا في هذا القصف الجوي، موضحة في بيان أنه خلال العملية في إقليم غارمسير، قام مقاتلو طالبان “بفتح النار” ثم “انكفأوا إلى مجمع” وهم يواصلون “إطلاق النار على القوات البرية الحليفة” التي “طلبت ضربة جوية وهي في وضع الدفاع عن النفس”.

وأضافت أن “القوات البرية لم تكن تعرف أن هناك مدنيين داخل المجمع أو حوله”.

ibrahim

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