مقتل 3 وإصابة 7 في هجوم مسلح بالمكسيك

أعلنت الشرطة المكسيكية أن مسلحين قتلوا ثلاثة أشخاص بالرصاص وأصابوا سبعة آخرين على الأقل في منطقة سياحية شهيرة بوسط العاصمة مكسيكو سيتي.

وأضافت الشرطة في بيان أن الهجوم وقع أمس (الجمعة) عند تقاطع على مشارف ساحة جاريبالدي، في توقيت تبدأ فيه البلاد احتفالات بعيد الاستقلال.

وقالت الشرطة إنها تطارد ثلاثة مسلحين لاذوا بالفرار على دراجات نارية وكانوا يرتدون زي أعضاء الفرق الموسيقية المكسيكية.

وذكرت وسائل إعلام أن الضحايا كانوا في أحد المطاعم عندما بدأ إطلاق الرصاص الساعة العاشرة مساء، وأن خبراء البحث الجنائي أحصوا أكثر من 60 رصاصة في المكان.

وقال أحد الشهود ويدعى صمويل «لم نر شيئا كهذا من قبل»، مضيفا أنه يعمل بمنطقة الساحة منذ 30 عاما.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون وجودا شرطيا مكثفا وإغلاقا لموقع الهجوم وعلامات صفراء في مكان سقوط طلقات الرصاص.

وتلقي الشرطة باللائمة في معظم جرائم العاصمة على دوائر تجارة المخدرات والبلطجة التي تديرها عصابات قوية.