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مقتل 30 حوثيًا في غارة للتحالف شمالي محافظة لحج

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / محرم / 1440 هـ       6 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
لقي نحو 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم في غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على تجمعاتهم في مديرية الراهدة شمالي محافظة لحج، جنوب اليمن.

وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، إن غارات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات من المليشيا خلال توافدها الى قمة جبل المدور المطل على الطريق العام الرابط بين مدينتي الشريجة شمالي لحج والراهدة جنوب تعز.

وأضاف النقيب، طبقا لموقع ” سبتمبر نت ” التابع للجيش اليمني، أن المليشيا كانت في طريقها لتعزيز عناصرها المتمركزة على مقربة من مدينة الراهدة .

ibrahim

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