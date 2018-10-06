مقتل 30 حوثيًا في غارة للتحالف شمالي محافظة لحج

لقي نحو 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم في غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على تجمعاتهم في مديرية الراهدة شمالي محافظة لحج، جنوب اليمن.

وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، إن غارات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات من المليشيا خلال توافدها الى قمة جبل المدور المطل على الطريق العام الرابط بين مدينتي الشريجة شمالي لحج والراهدة جنوب تعز.

وأضاف النقيب، طبقا لموقع ” سبتمبر نت ” التابع للجيش اليمني، أن المليشيا كانت في طريقها لتعزيز عناصرها المتمركزة على مقربة من مدينة الراهدة .