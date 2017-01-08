فيديو.. مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 في حادثة دهس جنوب القدس

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قتل 4 جنود إسرائيليين وأصيب 15 آخرون ، الأحد، جراء عملية دهس بشاحنة في القدس.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن الشاحنة دهست مارة في متنزه شهير يطل على البلدة القديمة.

ووصفت الشرطة الواقعة بأنها هجوم متعمد وقالت إن عناصرها سيطروا على منفذ العملية.

وذكر الراديو أنه تم إطلاق الرصاص على سائق الشاحنة، حسبما ذكرت رويترز.

وأشارت القناة العاشرة في التلفاز الإسرائيلي، إلى أن شاحنة توجهت نحو المارة

ومعظمهم كانوا من الجنود، بالقرب من منتزه مستوطنة “ارمونا نتسيف”

وقامت بدهس مجموعة منهم تقف بالقرب من الطريق.

وذكرت أن الحادث أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين، وإصابة 15 آخرين بجراح