مقتل 45 حوثيا بالحديدة .. والشرعية على مشارف مديرية الملاجم

عدن ــ وكالات

شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن غارة مركزة على اجتماع لقيادات ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن الغارة أسفرت عن مقتل نحو 15 قيادياً حوثياً وإصابة آخرين.

كما شن طيران التحالف غارة أخرى استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات ومواقع لها غرب الدريهمي أسفرت عن مقتل نحو 30 حوثياً.

وفي شرق الدريهمي، جرت معارك عنيفة أفشلت خلالها قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوماً للميليشيات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 عنصراً حوثياً وإصابة آخرين.

وفرضت قوات الجيش الوطني اليمني سيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي بين مديرتي التحيتا وزبيد جنوب محافظة الحديدة.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني في بيان، إن قوات الشرعية، وبإسناد من مقاتلات التحالف، أحكمت سيطرتها على مزارع شرق مدينة التحيتا وغرب مدينة زبيد بعد معارك عنيفة.

فيما تقترب قوات الشرعية اليمنية في محافظة البيضاء من إحكام سيطرتها الكاملة على مديرية الملاجم الاستراتيجية، وسط معارك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، أدت إلى مقتل عدد من الانقلابين

وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن مدفعية القوات الشرعية دكت المواقع الأمامية لميليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين وشلت قدرتها على العودة إلى تلك المواقع في “جبل البياض” بجبهة الملاجم.

وأكدت المصادر أن الميليشيات خسرت العشرات من أفرادها الذين سقطوا بين قتيل وجريح على إثر القصف المدفعي المكثف للقوات الشرعية على مواقعها.

وكشفت المصادر ذاتها عن تأهب قوات الجيش الوطني لاقتحام ما تبقى من مديرية الملاجم، واستعادة السيطرة عليها، بعدما أصبحت تلك المواقع تمنحها سيطرة على الجزء الأخير من المديرية.

وكانت مرتفعات الملاجم المفتوحة والعالية، وفقا للمصدر، تشكل تحدّيا كبيرا أمام تقدم القوات الحكومية التي تحكم سيطرتها على نحو 80 بالمئة من تلك الجبال.

وبسقوط الملاجم في قبضة الجيش الوطني بشكل كامل، يصبح الطريق إلى تحرير البيضاء سالكا بحكم السيطرة النارية التي سيتمتع بها الجيش من فوق مرتفعات الملاجم.

وتحيط بهذه المرتفعات جغرافيا منخفضة يسهل على الجيش التقدم باتجاهها تحت غطاء ناري.