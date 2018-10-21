دولية

مقتل 45 من ميليشيا الحوثي في غارتين للتحالف بالحديدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / صفر / 1440 هـ      21 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن غارة مركزة على اجتماع لقيادات ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة.

وأسفرت الغارة عن مقتل نحو 15 قيادياً حوثياً وإصابة آخرين.

كما شن طيران التحالف غارة أخرى استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات ومواقع لها غرب الدريهمي أسفرت عن مقتل نحو 30 حوثياً.

وفي شرق الدريهمي، جرت معارك عنيفة أفشلت خلالها قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوماً للميليشيات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 عنصراً حوثياً وإصابة آخرين.

فيما فرضت قوات الجيش الوطني اليمني سيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي بين مديرتي التحيتا وزبيد جنوب محافظة الحديدة.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني في بيان، إن قوات الشرعية، وبإسناد من مقاتلات التحالف، أحكمت سيطرتها على مزارع شرق مدينة التحيتا وغرب مدينة زبيد بعد معارك عنيفة.

ibrahim

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