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مقتل 56 وإصابة 23 حوثيًا في غارات للتحالف

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / ذو الحجة / 1439 هـ      16 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قتل 56 وأصيب 23 من المتمردين الحوثيين  ، اليوم الخميس ،جراء الغارات التي تشنها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بمنطقة  الساحل الغربي.

وأكدت المصادر أن معظم القصف الجوي تركز في التحيتا التي وصلت إليها التعزيزات الحوثية

كما قصف التحالف مواقع في بيت الفقية والمنصورية. وفقاً لـ”سكاي نيوز “.

إلي ذلك نجحت قوات الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف، في تحرير عدد من القرى والمواقع المطلة

على سوق الملاحيظ بمديرية الظاهر، أحد أهم وأكبر الأسواق بمحافظة صعدة.

وأعلن قائد لواء العروبة، العميد عبدالكريم السدعي، في تصريح له، أن قوات الجيش حررت قرية المجدعة

وجبل الوسيعي بمديرية الظاهر المطلة على سوق الملاحيظ.

ibrahim

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