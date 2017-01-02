مقتل 7 أشخاص في هجوم لداعش بمحافظة النجف

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بغداد- وكالات

قتل 7 أشخاص- 5 من رجال أمن ومدنيان- الأحد 1 يناير/كانون الثاني، جراء هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم “داعش الإرهابي على نقطة تفتيش في ناحية القادسية في محافظة النجف العراقية.

وقال شهود عيان: إن عددا من المسلحين المجهولين هاجموا سيطرة أمنية في ناحية القادسية بمحافظة النجف الأشرف”، مبينا أن: “قوات من العشائر قامت بمواجهة المسلحين إلى جانب القوات الأمنية”.

من جهتها، أكدت مديرية شرطة محافظة النجف مقتل جميع “الإرهابيين” وتفجير السيارة التي كانوا يستقلونها.

وقالت المديرية في بيان لها: حاولت مجموعة مكونة من 3 إرهابيين إنتحاريين يستقلون سيارة مفخخة الدخول إلى محافظة النجف عبر إحدى سيطرات ناحية القادسية، لشن هجمة انتحارية وتفجير السيارة داخل المحافظة”.

وأضافت : تم التصدي لها بقوة وحصلت اشتباكات مع الإرهابيين المسلحين وتمكن أبطال الشرطة من تفجير السيارة وقتل كل الإرهابيين”، لافتة إلى أن “الحادث الإرهابي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، هم 5 من عناصر الشرطة، أحدهم ضابط برتبة نقيب، واثنان من المواطنين، فضلا عن 15 جريحا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وتابعت : الوضع حاليا مسيطر عليه ومستقر، والأجهزة الأمنية تمارس عملها بشكل طبيعي وتنتشر لحماية المحافظة بالكامل”، متعهدة بـ”أن تكون سدا منيعا لحماية الأهالي، وستمزق كل إرهابي يحاول المساس بأمن النجف الأشرف ومواطنيها”.

يذكر أن محافظة النجف تتمتع باستقرار أمني ملحوظ ونادرا ما تشهد أحداثا أمنية، عكس العديد من المحافظات العراقية الأخرى، إلا أن الأجهزة الأمنية في النجف تعلن بين الحين والآخر عن اعتقال مطلوبين، ومشتبه بهم بقضايا مختلفة.