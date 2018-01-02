دولية

مقتل 7 حوثيين إثر غارات جوية شنها طيران التحالف العربي بالبيضاء

By ibrahim abd el gffaraccess_timeمنذ 8 ساعاتchat_bubble_outlineضف تعليق

قتل سبعه من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية إثر غارات جوية شنها طيران التحالف العربي استهدفت تجمعات الميليشيات في عقبة القنذع بمديرية نعمان بالبيضاء، كما دمرت الغارات مدفع هاون وبي 10.

إلى ذلك أكد مصدر عسكري “إن أفراد الجيش اليمني بمديرية ناطع حرروا جبل الغول الاستراتيجي، واستعادوا عربة عسكرية وأسلحة متنوعة.

وقال قائد مقاومة ناطع صالح المنصوري “إن الميليشيات فرت من جبل الغول وحذيه مخلفة وراءها جثث قتلاها وأسلحة وعتاد وأن المواجهات تدور حاليا بين المقاومة والميليشيات على مشارف مناطق أعشار والمنقطع”.

وفي ذي ناعم تصدت المقاومة الشعبية لمحاولة تسلل قامت بها الميليشيات الحوثية الانقلابية الحوثية اليوم إلى مواقع المقاومة بالأريل وموجف ومضيق.

ibrahim

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