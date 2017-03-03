العدد 21862 03 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مقتل 7 من الميليشيا الانقلابية في كمين نصبه رجال المقاومة بالبيضاء

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مقتل 7 من الميليشيا الانقلابية في كمين نصبه رجال المقاومة بالبيضاء
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قتل سبعة من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أمس الخميس في كمين نصبه رجال المقاومة الشعبية في قيفة مديرية ولدربيع بمحافظة البيضاء.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) أن ابطال المقاومة نصبوا كمين

لقطم عسكري كان يقل مسحلين حوثيين ما أسفر عن مقتل سبعة منهم.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منعت أمس الخميس أهالي قرية

حمة صرار من الذهاب إلى مزارعهم ،وقصفت بشكل عشوائي مزارع المواطنين في المنطقة.

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التصنيف: دولية

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