مقتل 8 أشخاص بإطلاق نار بمعبد في أمريكا

بنسلفانيا ــ وكالات

طوقت الشرطة في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، معبدا يهوديا، وذلك بعد بلاغات عن إطلاق مسلح النار في المبنى، وسقوط عدد من القتلى.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 8 أشخاص وإصابة عدد آخر، وحسب معلومات قناة “سي بي أس بيتسبرغ”، خلف إطلاق النار 8 قتلى على الأقل، وإن هناك عددا من الجرحى، لم تتضح مدى خطورة إصاباتهم على الفور. وتتحدث المعلومات الواردة عن وجود ثلاثة من أفراد الشرطة من بين المصابين.

وأفادت القناة أيضا بأن منفذ الهجوم أصيب بجروح وسلم نفسه لقوات الأمن، مشيرة إلى أنه رجل أبيض. وأضافت أن المهاجم كان يصرخ “الموت لكل اليهود” أثناء دخول الكنيس، الذي كان داخله عدد كبير من المصلين في يوم السبت.

وأكد شهود اتصلوا بالنجدة، أن المسلح دخل المعبد وفتح النار، فيما لا يزال هناك عدد من الأشخاص محتجزين داخل المبنى، حيث تحاول قوات الشرطة إخلاءهم.

وتعليقا على الحادثة، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر، أنه يتابع الأحداث التي تقع في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، وطلب من سكان المنطقة البقاء بعيدا عن المنطقة.