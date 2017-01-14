مقتل (8) مدنيين شمال غرب سوريا بغارات الأسد

قتل ثمانية أشخاص على الأقل معظمهم مدنيون، اليوم (السبت), جراء غارات شنتها قوات النظام السوري في شمال غربي البلاد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم, بمقتل ثمانية أشخاص معظمهم من المدنيين

جراء غارات نفذتها طائرات حربية تابعة لقوات النظام السوري على بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي.

وتأتي هذه الغارة من قبل قوات النظام السوري بعد تصعيد في الغارات الليلة الماضية على مناطق عدة في محافظة إدلب

ما تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلة في بلدة اورم الجوز، فيما أصيب العشرات بجروح.

كما طالت الغارات والقصف مناطق عدة تحت سيطرة قوات المعارضة السورية في حلب وحماة.