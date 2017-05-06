مقتنيات أثريه تحاكي التراث وسط فعاليات مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية ببريدة

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يحاكي مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية ( كلاسيك القصيم ) التاريخ المجيد بكل أبعاده و يعد حلقة وصل بين الماضي و الحاضر بإبرازه الموروث الشعبي لحقبه من الزمن من خلال المقتنيات القديمة .

واعاد أحد ملاك المقتنيات التراثية علي بن سليمان الدبيخي زوار المهرجان للماضي المجيد بمقتنيات اثريه محاكيه وسط المهرجان.

كلوحات سيارات قديمة صادره من منطقة القصيم يحمل بعضها الرقم 1 كأول لوحة سير في المملكة.

ولوحات السيارات الملكية ، والحكومية والأجرة والخصوصي والنقل.

بالإضافة إلى رخصة قيادة الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمة الله – .

وصور قديمة لرجال ضبط السير بالميدان والدراجات الهوائية والدواب بمنطقة القصيم التي يعود مجموعة منها لعام 1296 للهجرة .

واكد الدبيخي أن هذه الهواية نبعت من حبه للتراث وجمع المقتنيات الاثرية التي تحاكي حقبه من الزمن.

مقدماً شكره للقائمين على المهرجان ، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لدعمه الملموس للتراث بجميع اشكاله .