مقطع الاعتداء قديم

جدة- البلاد

أعلنت سفارة خادم الحرمين في المنامة، أن مقطع الاعتداء على مواطنين سعوديين الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل هو مقطع قديم، وأن الحادث وقع قبل عامين.

وأكدت السفارة على لسان متحدثها عبدالهادي النفيعي عبر حسابها الرسمي في تويتر، أمس الجمعة، أن مقطع فيديو الاعتداء على مواطنين سعوديين في العاصمة البحرينية المنامة، الذي يجري تداوله عبر مواقع التواصل قديم، وأن الحادث وقع منذ سنتين، وتم التعامل معه في حينه.

وحذر من تداول المقاطع القديمة لبعض الحوادث التي تم التعامل معها وإنهاؤها في وقتها، مضيفًا أنها قد تثير الرأي العام مناشدًا الجميع عدم تداول الشائعات والأخبار قبل التأكد من مصداقيتها من مصادرها الرسمية.