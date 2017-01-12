مقطع فيديو يثير المشاعر.. والوصول للمصدر

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جدة ــ البلاد

هز مقطع فيديو لأب يعذب ابنته “الرضيعة” مشاعر السعوديين، فأطلقوا وسم “أم، تريد، بنتها، بحضنها”، فيما سارعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بطلب تفاصيل عن الواقعة.

وكانت البداية مع تدشين الأم وسمًا حمل اسم (# أم_تريد_بنتها_بحضنها) ورفعها فيديو بواقعة تعذيب الأب للطفلة، قائلةً: “إلى كل مسؤول.. إلى كل محام.. إلى كل من بيده الأمر.. احموا طفلتي من التعذيب.. واصلوني على الخاص أُفدكم بكل المعلومات”.

وأظهر مقطع الفيديو الأب يعتدي على طفلته الرضيعة بالضرب ومحاولة خنقها، ثم تم تداول صور أخرى تظهره يضع سيجارته قربها، وهي نائمة، كأنها محاولات لـ”مكايدة الأم”.

وكشف متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه تم الوصول لوالدة الطفلة التي ظهرت في مقاطع فيديو على تويتر تتعرض للتعنيف، موضحا أنه تم مقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم؛ وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.