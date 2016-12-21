مقهى حواري للمرأة بجازان

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جيزان – البلاد

أقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ، مقهى حواريا بعنوان “قضايا المرأة في الإعلام الجديد” ، بمشاركة الإعلامية والأديبة حليمة مظفر والمحاضرة بقسم اللغة العربية بكلية التربية بجازان الدكتورة ليلى شبيلي ، وذلك بمدينة جازان.

وبدأت الفعاليات ، بكلمة لمشرفة مركز الحوار الوطني بجازان عيشة بكري ، تناولت فيها دور المركز في توعية المجتمع ودعم أفراده وتقديم الخدمات له وكيفية مساندة المركز للجهات الأمنية والمسئولة عن الأمن للحفاظ على الأمن الفكري.

بعد ذلك بدأ المقهى الحواري بعدة محاور منها كيفية تعاطي الإعلام الجديد مع قضايا المرأة ، ومدى الجرأة والموضوعية في الطرح ، ونوعية القضايا المعالجة في الإعلام الجديد هل هي انتقائية وهل يمثل طرحها وتناولها الحجم الفعلي لها ، مستوى انعكاس تناول قضايا المرأة السعودية في الاعلام الجديد على الجمهور وصناعة الرأي العام ، وماهو الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الاعلام الجديد من أجل تمكين المرأة.

ثم فتح باب الحوار مع الحاضرات اللاتي تجاوز عددهن 300 مشاركة. كما تضمن الملتقى أوبريت لطالبات جازان وقصيدة شعرية بهذه المناسبة.

وهدف المقهى إلى إبراز ايجابيات وسلبيات الإعلام الجديد في تناوله لقضايا المرأة والتعرف على آلية تناوله لمثل هذه القضايا والوقوف على الآثار المترتبة على طرح مثل هذه القضايا الحساسة والإلمام بالقوانين المنظمة للنشر من خلال قنوات الإعلام الجديد.