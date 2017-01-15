مكاتب الضمان تواصل تحديث البيانات للمستفيدين

الرياض – البلاد

تواصل مكاتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض حملة تحديث بيانات المستفيدين، بناء على قرار الاجتماع الذي عقده مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد العصيمي مع اللجنة التوجيهية ، وتشمل بيانات التحديث : ” الاسم، والهوية، ورقم المستفيد، والمكتب التابع له ” .وأهاب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني بالمستفيدين، سرعة إنهاء إجراءات التحديث؛ حتى تتمكن المكاتب من إنهاء كل ما يتعلق بالصرف في أسرع وقت.

ويتجاوز عدد المكاتب التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض التي تقدم خدماتها للمستفيدين أكثر من 17 مكتبا في الرياض ، والخرج، والأفلاج، وحوطة بني تميم، والسليل، ووادي الدوسر، وشقراء، وحريملاء، والقويعيه، وساجر، ونفي، والزلفي، والمجمعة، وحوطة سدير، وعفيف ، والدوادمي، والفرع النسوي بشرق الرياض. ويستفيد من خدمات مكاتب الضمان 17520 مستفيدا من الفئات التالية : من بلغوا سن الشيخوخة، والأيتام، وذوي الظروف الخاصة ، ومن هم بحكم الأيتام، والمعاقون حاملو بطاقات التنقل، والمصابون بعجز مؤقت، والمصابون بعجز دائم، وأسر السجناء، والأسر المهجورة أو المعلقة، والأسر المتغيب عائلها أو المفقود ” ، إلى جانب إعانات مقطوعة لمستفيدين غير مشمولين، ومستفيدين مشمولين ومستثنين بقرار، ومساعدة “خروج من السجن”، وللمتضررين من “كوارث الحريق.