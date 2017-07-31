مكاتب عمل منطقة الرياض تضبط 4274 مخالفة

البلاد – إبراهيم المدني

تصدر مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض قائمة المكاتب الأكثر متابعة ورصداً للمخالفات المتعلقة بسوق العمل على مستوى مناطق ومدن ومحافظات المملكة ، من خلال الحملات التفتيشية الي ينفذها بالتعاون مع الجهات الشريكة .

ووفقاً لإحصائية رسمية اصدرتها الوزارة مؤخراً فقد نجح مكتب العمل بالرياض خلال الفترة من ١٤٣٨/١/١ هـ إلى ١٤٣٨/١١/٤ هـ في رصد 3867 مخالفة منوعة ، تم البت في 2595 منها وأصدر القرارات النظامية بحق مرتكبيها والباقي في إنتظار إستيفاء كافة الإجراءات النظامية.

في حين نجحت مكاتب المدن والمحافظات التابعة للرياض مجتمعة في رصد 407 مخالفات ، بواقع 227 مخالفة في الخرج ، و76 في المجمعه ، و 73 في الدوادمي ، و15 في وادي الدواسر ، و7 في الافلاج ، و 5 في شقراء ، و 4 في الزلفي ، تم البت في 47 منها ، ليصبح مجموع المخالفات التي رصدها وضبطها مكتب عمل الرياض والمكاتب التابعة له 4274 مخالفة .

وكان عمل الرياض قد نفذ خلال الفترة الماضية العديد من الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة والتي تهدف الى تطبيق اللوائح والقرارات والتشريعات التي سنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل وإيجاد بيئة عمل مثالية ، لتحقيق الاهداف التي تضمنتها رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني ، بما يضمن توفير فرص وظيفية للشباب وتمكين المرأة ورصد الملاحظات التي من الممكن أن تكون لبنة لعدد من التشريعات المستقبلية التي تسهم في ضبط السوق.

وأفاد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل سعد الدوسري بأن الحملات التفتيشية ستتواصل لمتابعة سوق العمل وتصحيح مساره أولاً بأول ، اذ يسعى فرع الوزارة لأن تكون بيئة سوق العمل بمنطقة الرياض النموذج الأمثل لسوق العمل بالمملكة .

من جانبه قدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي شكره وتقديره لمسؤولي ومنسوبي مكتب العمل بالرياض والمكاتب التابعة للمنطقة على جهودهم التي يبذلونها في الحملات التفتيشية ونجاحاتهم المتواصلة في تحقيق اهدافها .

وقال : ان الحملات المتواصلة ساهمت بشكل كبير في ضبط وتنظيم سوق العمل ، مؤكداً عزم فرع الوزارة بمنطقة الرياض على تعزيز وتطوير قدرات العاملين في إدارة التفتيش المتعلقة برصد المخالفات وتطبيق الأنظمة وتنويع الأساليب الرقابية.

وأشار السيالي الى ان فرع الوزارة بمنطقة الرياض وبدعم مباشر من مقام الوزارة يحرص على تطبيق كل مانصت عليه القرارات المنظمة لسوق العمل، مؤكداً على ان الحملات ستتواصل على مدار الساعة وفق خطط مجدولة وستشمل اسواق الاتصالات والمستلزمات النسائيه وبقية المناشط التجارية الاخرى .