مكافحة المخدرات بجدة تستقبل طلاب وطالبات المدارس بالورود

استقبلت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة جدة اليوم، طلاب وطالبات المدارس في مستهل العام الدراسي الحالي بالورود في لفتة جميلة تجسد الشراكة مع الجهات التعليمية بالمحافظة في جميع مراحل التعليم.

وقدمت الإدارة وبتوجيه ومتابعة مباشرة من مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي، برامج

وقائية وترفيهية تهدف من خلالها إلى خلق مجتمع واعي ومثقف ضد جميع المخاطر ومنها آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وسأل العقيد السبيعي الله – عز وجل – أن يوفق الطلاب والطالبات في حياتهم التعليمية باعتبارهم الاستثمار الحقيقي للدولة

وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي تنظر للشباب على أنهم ثروة يجب المحافظة عليها، وإعدادهم إعداداً جيداً من أجل ذلك.