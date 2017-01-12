مكافحة المخدرات في (كن يقظ)

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جدة – عبدالهادي المالكي

شاركت مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، بمعرض توعوي ببرنامج” كن يقظ” والذي نظمه المعهد الصناعي الثانوي بجدة – مركز النشاط، وقد تم تدشينه بحضور مدير إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن عقيل كدسة، وشمل المعرض على صور لبعض ضحايا الإدمان، الذين وقعوا فريسة لهذه الآفة،

وعينات حية للمخدرات، وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الوقاية بمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة المقدم ناصر الزهراني، أن الهدف من المشاركة في مثل هذه المعارض، هو الاقتراب من الشباب بشكل مباشر، وتوضيح خطورة المخدرات عليهم، وأنهم مستهدفون بشكل كبير من ضعاف النفوس؛ من أجل إغوائهم ، وسحبهم نحو إدمان المخدرات .