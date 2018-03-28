مكافحة المخدرات وجمارك الطائف تضبطان 76950 حبة من الحبوب المحظورة

تمكن رجال مكافحة المخدرات بمحافظة الطائف، بالتعاون والتنسيق مع الجمارك السعودية ، من إحباط محاولة تهريب أكثر من (٧٦٩٥٠ ) حبة من الحبوب المحظورة، والقبض على جميع الأشخاص الذين لهم علاقة .

وبينت إدارة مكافحة المخدرات أنّه جرى القبض على شخصين استقبالا شحنة من الحبوب المحظورة، حوت ما يقارب (٣٢٧٣٠) من حبوب الكبتاجون المحظورة، و(٤٤٢٢٠) من حبوب الترامادول المخدرة، مؤكدةً أن ذلك جاء بتوفيق الله ثم يقظة وفطنة رجال الجمارك السعودية ، وحرص رجال المكافحة على ضبط جميع الأشخاص ذوي العلاقة.

وأشارت إلى أن كميات الحبوب المحظورة كانت مخبأة داخل أفران غاز مشحونة على رحلة قادمة من خارج المملكة، وتمكن رجال الجمارك من الكشف عنها، وبعد التنسيق مع إدارة المكافحة، تُركت الُشحنة لتعبر نقاط التفتيش، واستكمال سيرها، حيث تم رصدها ومتابعتها من قبل رجال المكافحة حتى تم وصولها إلى المستقبل، وعلى الفور داهم رجال الأمن الأشخاص وتم قبضهم جميعاً